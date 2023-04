Ucrânia. Ataques a várias cidades provocam, pelo menos, dois mortos em Dnipro

Ataques com mísseis russos, esta madrugada, provocaram dois mortos em Dnipro, a quarta maior cidade da Ucrânia, localizada no sudeste do país.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela Associated Press, as vítimas são uma jovem e uma criança de três anos.

Foram ouvidas explosões, às primeiras horas desta sexta-feira, na capital da Ucrânia, Kiev, e em várias outras regiões do país.

Segundo a agência ucraniana de notícias, Interfax, as explosões surgiram logo após um alerta de ataque aéreo ter sido emitido para todo o território ucraniano.

A edição on-line do jornal Kiev Independent adianta que as forças russas atacaram, com mísseis de cruzeiro, a cidade de Uman, na região de Cherkasy, no centro do país, tendo provocado cinco feridos.

De acordo com as agências internacionais de notícias foram ouvidas também explosões em Nikolayev, no sul, e em Poltava, no centro.