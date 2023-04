Bolsonaro fomentou promiscuidade entre governo e militares, diz ministro da Defesa brasileiro

Mas, “evidentemente, eu não tenho coragem, num país que tem gente com fome, de investir em equipamento” militar quando existem outros problemas mais urgentes, disse, embora defendendo um aumento gradual do investimento, passando de 1,2% do orçamento para perto de 2%.

“Um militar aqui, lá, em qualquer país, é funcionário de carreira ligado à Constituição”. Eles são “guardiões da Constituição Brasileira, eles não são empregados do governo de plantão”, mas sim do Estado, frisou Múcio Monteiro, que sublinhou ainda o esforço do atual executivo em modernizar as forças armadas e em investir nas indústrias de defesa.

Várias lideranças militares foram já substituídas por Lula da Silva, principalmente perante a conivência com grupos de apoiantes de Bolsonaro, que acamparam perto de quartéis após as eleições de outubro a contestar o resultado.

O ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro, afirmou esta quinta-feira que os militares não estão ao serviço do “governo de plantão” e que o governo anterior permitiu muita promiscuidade com o setor.

No caso das indústrias de defesa, “nós podemos fazer mais navios, fazer mais submarinos, mas isso depende apenas de ter cliente”, realçou Múcio Monteiro, relembrando que existem estudos que indicam que o investimento neste setor tem retorno: “por cada real voltam nove reais” de riqueza produzida para o país.

No plano político, o ministro da Defesa está satisfeito com as relações com os militares, enfatizando que Lula tem experiência e canais de diálogo.

“Os militares estão calmos, a relação com o Governo é ótima, com o Presidente da República é ótima, mas nós vivemos numa democracia” e é normal que alguns grupos “não gostem” do chefe do executivo brasileiro, reconheceu José Múcio Monteiro, que comparou a situação com o protesto do partido português Chega na Assembleia da República - durante o discurso do Presidente brasileiro - como um exemplo das diferenças de opinião.

“Houve um grupo que protestou lá, nós também temos um grupo que protesta [no Brasil]. Isso é da democracia”, apontou o governante.

Lula “veio de bases populares, veio da base sindical e venceu uma eleição duríssima”, sucedendo a um chefe de Estado com “perfil completamente diferente”, pelo que é preciso tempo para que o atual Presidente consiga “implantar as suas ideias”, acrescentou.