Novo balanço indica 90 membros de seita encontrados mortos no Quénia

As autoridades do Quénia elevaram para 90 o número de corpos de alegados membros de uma seita religiosa que praticava jejum extremo, encontrados em valas comuns na floresta de Shakahola, no norte do país.

Mais 17 corpos foram localizados em várias sepulturas em terrenos situados perto da cidade de Malindi, no condado de Kilifi, de acordo com o governo, citado pelo jornal queniano The Nation.

"Isto foi um abuso do direito fundamental de liberdade com o suposto uso da Bíblia para matar e causar um massacre. Aqueles que exortavam os outros a jejuar e morrer, comiam e bebiam e pretendiam prepará-los para encontrar o criador", declarou o Ministro do Interior do Quénia, Kithure Kindiki, no final de uma visita à região.

A Cruz Vermelha queniana começou a trabalhar para tentar localizar mais de 210 pessoas dadas como desaparecidas, entre elas 112 menores, no âmbito das investigações desta seita, avançou o jornal The Star.

O Presidente do Quénia, William Ruto, disse na segunda-feira que as mortes ligadas à seita são "semelhante ao terrorismo" e prometeu endurecer as ações contra os cultos, que deturpam a religião, depois de terem sido encontrados os primeiros corpos.

A seita, denominada Igreja Internacional da Boa Nova, difunde a ideia de que o jejum extremo é a via para encontrar Jesus Cristo.

De acordo com a imprensa local, o líder da seita, Paul Makenzie Nthenge, foi preso e acusado a 14 de abril, depois de duas crianças terem morrido à fome quando se encontravam ao cuidado dos pais.