Incêndio causa danos em centro cultural russo no Chipre

Um fogo danificou esta quarta-feira o centro cultural russo em Nicósia, no Chipre, com relatos no local a indicarem que foram atirados cocktails molotov ao edifício.

"A causa do incêndio será investigada em conjunto com a polícia e, se necessários, com outros serviços", indicou o porta-voz dos bombeiros locais, Andreas Kettis, citado pela Reuters.

O fogo, que teve início por volta das 12h00 locais (10 horas em Lisboa) no centro da capital cipriota, foi dado como dominado duas horas depois.