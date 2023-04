​Dona do TikTok lança nova rede social nos EUA e Reino Unido

A chinesa ByteDance, dona do TikTok, lançou nos Estados Unidos da América e no Reino Unido uma nova rede social. Chama-se Lemon8, foi lançada no Japão em 2020, mas só em fevereiro passado chegou a mercados ocidentais.



Nos Estados Unidos, um mês depois de ter sido lançada, passou a ser aplicação mais descarregada da App Store, na categoria de lifestyle.

A Lemon8, que ainda não está disponível em Portugal, é considerada uma mistura entre o Pinterest e o Instagram, feita a pensar na partilha de vídeos e fotografias de moda, beleza, alimentação, bem-estar e viagens, entre outros.

A entrada desta nova app no mercado norte-americano coincide com uma altura em que alguns advogados defendem que o TikTok deve ser banido. Os especialistas consideram que a segurança do país pode estar em risco, dado que o TikTok tem acesso aos dados de 150 milhões de utilizadores nos EUA, quase metade da população do país.

Na Europa, a Comissão Europeia proibiu a utilização do TikTok nos telefones oficiais, medida semelhante adotada noutros países, como a Nova Zelândia ou Austrália.

Segundo a imprensa internacional especializada, o Lemon8 está a ser visto como uma alternativa da ByteDance para o caso do TikTok vir a ser banido. No entanto, adiantam os especialistas, as questões de segurança relativamente à Lemon8 serão semelhantes, uma vez que a empresa detentora na nova rede social é a mesma.

Além do Reino Unido, Estados Unidos e Japão, a Lemon8 está também disponível na Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietname e Singapura. Não há, para já, indicação sobre quando poderá estar disponível noutros mercados.