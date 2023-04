Juan Guaidó anuncia que está na Colômbia, mas pode ser expulso

"Vim no marco da cimeira convocada pelo Presidente Petro para esta terça-feira 25 de abril e solicitarei uma reunião com as delegações internacionais que assistirão", explica Guaidó num comunicado divulgado na sua conta do Twitter.

"Não vou parar de denunciar os crimes que lesam a humanidade cometidos pelo regime de Maduro. Exijo a liberdade dos quase 300 presos políticos que permanecem nos calabouços, que deixem de perseguir a minha família, a minha equipa e os que lutam por uma melhor Venezuela. A nossa luta é por eleições livres e pelo respeito pelos Direitos Humanos", explica.

A 15 de abril último a Colômbia anunciou que marcou para 25 de abril um encontro internacional promovido pelo Presidente colombiano, Gustavo Petro, para promover o reatamento do diálogo entre o Governo e a oposição venezuelana.

O anúncio foi feito em Nova Iorque, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, Álvaro Leyva, durante uma sessão do Conselho de Segurança da ONU, precisando que neste primeiro encontro não está prevista a participação nem do Governo venezuelano nem da oposição.

"Retomámos as relações diplomáticas com a Venezuela e no dia 25 desde mês terá lugar na capital, (...) em Bogotá, uma conferência com países latino-americanos, que inclui os EUA, o Canadá e países europeus, para ver como se pode levar o reatamento dos diálogos políticos que vinham avançando no México, entre os partidos da oposição e o Presidente Maduro", disse Álvaro Leyva.

Trata-se, disse, "de um gesto de paz total".