Empresa japonesa perde contacto com nave espacial que devia pousar hoje na Lua

A nave japonesa Hakuto-R deixou de ter contacto com o centro de controle que a guiava e seguia da Terra e os controladores de voo que acompanhavam o trajeto ficaram sem qualquer comunicação, presumindo que tenha caído.

A empresa Ispace, responsável pelo projeto, emitiu hoje um comunicado no qual indicou que, “até ao momento, o centro de controle da missão Hakuto-R em Nihonbashi (Tóquio) não foi capaz de confirmar o sucesso do Lunar Lander”, a nave que iria explorar o satélite.

A missão deveria ter chegado ao seu destino às 16:41 GMT (15:41 em Lisboa), de acordo com a contagem regressiva, que pôde ser vista na transmissão ao vivo que a empresa japonesa fez do início do processo de aterragem.