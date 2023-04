Novo cessar-fogo no Sudão deve durar 72 horas

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken anunciou que haverá um novo cessar-fogo do conflito no Sudão que durará 72 horas.

É o terceiro cessar-fogo desde os confrontos violentos que começaram no início do mês.

O cessar-fogo foi acordado entre as forças armadas do Sudão e o grupo paramilitar RSF, depois de 48 horas de negociações.

O país do norte de África tem sido palco de violência entre as Forças Armadas e as Forças de Apoio Rápido há mais de uma semana.

É uma disputa de poder que já fez mais de 400 mortos.

Já pelo menos 21 portugueses a residir no Sudão foram retirados do país.