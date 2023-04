​Mais de 800 migrantes chegam a Lampedusa em nova vaga de desembarques

Nas últimas horas, chegaram mais de 800 migrantes à ilha de Lampedusa, em Itália. Nos últimos quatro dias, as chegadas à ilha tinham sido interrompidas pelas más condições meteorológicas.



Esta segunda-feira de manhã, os desembarques trouxeram 179 pessoas, que se juntam aos 640 migrantes que desembarcaram no domingo.

A chegada de um elevado número de migrantes coloca em situação de emergência o centro de acolhimento, que tem capacidade de acolher apenas 400 migrantes e está, agora, sobrelotado com quase 1.100 pessoas.

No entanto, os barcos de patrulha da Capitania Marítima e da Guarda Costeira continuam a tentar que mais migrantes desembarquem na ilha, de forma a responder aos apelos de socorro das embarcações que se aproximam de Lampedusa.

A esta pequena ilha, que é um símbolo da imigração em Itália, chegaram pessoas, de entre outros países, da Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Nigéria e Sudão, na sequência do conflito que eclodiu nesse país, na semana passada.

De acordo com os dados mais recentes, publicados pelo Ministério do Interior de Itália, chegaram à costa mais de de 33 mil migrantes, quase quatro vezes mais do que pela mesma altura do ano passado.