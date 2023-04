Espanha. Trasladação de restos mortais de líder fascista acaba em detenções

Os restos mortais de José Antonio Primo de Rivera, líder histórico da extrema-direita espanhola, foram esta segunda-feira trasladados da basílica do Vale dos Caídos para o cemitério de San Isidro, em Madrid.



O fundador do movimento fascista Falange morreu em 1936, executado pelas forças republicanas durante a guerra civil espanhola.

A trasladação de Primo Rivera da basílica para o cemitério ficou marcada por alguns incidentes entre falangistas e a polícia.

Foram detidas três manifestantes que se opuseram à mudança do local da última morada do fundador da Falange Espanhola.

A vice-presidente de Espanha, Yolanda Diaz, declarou que o procedimento coloca um ponto final numa “anomalia histórica”.

Em outubro de 2019, o corpo do ditador Francisco Franco foi enterrado no cemitério de Mingorrubio, em El Pardo, arredores de Madrid, depois de ter sido exumado do Vale dos Caídos, onde estava desde a sua morte.