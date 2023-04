Nova manifestação mobiliza milhares de israelitas contra reforma judicial

Os protestos de hoje antecedem uma semana em que Israel assinala o Dia da Memória, que lembra os soldados mortos e as vítimas de terrorismo, e os 75 anos da sua fundação.



Desde que o plano de reformas foi anunciado no início de janeiro, dezenas de milhares de israelitas têm protestado semanalmente contra as intenções do Governo formado em dezembro por Netanyahu para o sistema judicial do país.

A reforma judicial promovida pelo Governo de Netanyahu, o mais à direita da história de Israel, pretende conferir mais poder ao executivo em detrimento do poder judicial, uma decisão que os críticos consideram que põe em causa a democracia e independência desses poderes.

Embora Netanyahu tenha anunciado, recentemente, o adiamento dos processos legislativos para promover uma reforma acordada com a oposição nos próximos meses, os manifestantes mostraram a sua desconfiança quanto às reais intenções do primeiro-ministro e continuam a protestar semana após semana.