Madrid. Fogo provocado por "flambé" em pizza mata duas pessoas e fere outras 12

Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas na sequência de um incêndio num restaurante de Madrid, que aparentemente começou quando um empregado de mesa fez um “flambé” numa pizza.

Um dos mortos era funcionário do restaurante e o outro um cliente, disse o presidente da autarquia da capital, José Luis Martínez-Almeida. O mesmo acrescentou que uma das vítimas estava em estado crítico no hospital e outras cinco ficaram gravemente feridas.



As chamas atingiram as flores de plástico que decoravam o tecto e as colunas do estabelecimento, onde estavam cerca de 30 clientes e funcionários.

As testemunhas contaram ao jornal “El País” que o empregado de mesa derramou álcool no prato e ateou fogo. “Estava com o prato em chamas numa das mãos e o maçarico na outra. Ele passou por uma coluna com plantas em volta e em questão de segundos queimou tudo”, disse “Ruth” uma das clientes.