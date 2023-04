ONU alerta que glaciares estão a derreter a velocidade dramática

"Os glaciares enfrentam um risco cada vez maior, porque a concentração de dióxido carbono (CO2) já é muito elevada e é provável que a subida do nível do mar continue durante milhares de anos", disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, citado pela agência AFP.

No relatório anual sobre o estado do clima mundial, a OMM destaca as mudanças globais na terra, nos oceanos e na atmosfera, causadas por níveis recorde de gases com efeito de estufa, responsáveis pela retenção de calor que resulta no aquecimento global.

Os autores do relatório insistem que as alterações climáticas mantêm-se como responsáveis por secas, inundações e ondas de calor e que estão a "afetar populações em todos os continentes, causando milhares de milhões de dólares em perdas".

Este relatório confirma também que o ano passado foi marcado na Europa por ondas de calor no verão, às quais, recorda a OMM, foram associadas a 4.600 mortes em Espanha, 4.500 na Alemanha, 2.800 no Reino Unido, 2.800 em França e 1.000 em Portugal.

O relatório anual confirma que a temperatura média global em 2022 foi 1,15°C mais elevada do que na época pré-industrial (1850-1900) e que os últimos oito anos foram os mais quentes de que há registo, apesar do arrefecimento causado pelo fenómeno climático La Niña durante três anos seguidos.

Estes glaciares perderam 6% do seu volume de gelo entre 2021 e 2022, em comparação com um terço verificado entre 2001 e 2022.

Os glaciares dos Alpes europeus sofreram um degelo recorde devido à combinação da existência de pouca neve no inverno, à chegada de poeiras do Saara em março de 2022 e às ondas de calor registadas entre maio e o inicio de setembro, destaca o relatório.

A organização baseada em Genebra observou ainda que o nível do mar está a subir a um ritmo acelerado, de 2,27 milímetros por ano na década 1993-2002, para 4,62 milímetros por ano no período 2013-2022.

O dióxido de carbono, o principal gás com efeito de estufa, atingiu 415,7 partes por milhão em 2021 (mais 149% do que na era pré-industrial), enquanto o metano atingiu 1,9 partes por milhão (mais 262%) e o óxido nitroso subiu para 0,33 partes por milhão (mais 124 %).

Embora a OMM ainda não disponha de números completos para 2022 relativamente à concentração de gases com efeito de estufa causadores do aquecimento global, a agência da ONU recordou que níveis recorde foram atingidos em 2021.

Outro problema nos oceanos resultante das alterações climáticas, a acidificação por dióxido de carbono absorvido pela água, fez com que o pH da superfície do oceano aberto atingisse o seu nível mais baixo em 26.000 anos, o que pode ter consequências graves para a vida marinha, adverte a OMM.

Os resultados deste relatório são conhecidos depois de na quinta-feira o relatório "Estado do Clima Europeu 2022", do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copernicus, indicar que o ano passado foi o segundo mais quente na Europa desde que há registo, com 0,9 graus celsius (ºC) acima da média, enquanto o verão foi o mais quente de sempre, com 1,4ºC acima da média.

Este trabalho do Copernicus revela que as temperaturas na Europa estão a subir duas vezes mais que a média global e este aumento é mais rápido do que em qualquer outro continente, segundo hoje divulgado.

No ano passado, o relatório da OMM relativo a 2021 apontava para recordes em quatro marcadores considerados chave das alterações climáticas: concentrações de gases com efeito de estufa, aumento do nível do mar, temperatura e a acidificação dos oceanos.