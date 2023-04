Iémen. Ação de distribuição de ajuda acaba em tumulto com mais de 70 mortos

Um tumulto em Sanaa, capital do Iémen, provocou esta quinta-feira 78 mortos e 13 feridos graves durante um evento de distribuição de ajuda à população.

Numa ação de caridade organizada por comerciantes, centenas de pessoas estavam reunidas numa escola para receber um apoio de cerca de oito euros, de acordo com o canal de televisão local, Al Masirah TV.

A iniciativa que pretendia celebrar o Ramadão terminou em desastre quando homens armados dispararam para o ar com o objetivo de controlar a multidão. Os tiros atingiram alguns fios elétricos que provocaram uma explosão.

A multidão entrou em pânico e várias pessoas foram vítimas de esmagamento. Entre elas, havia mulheres e crianças.

Os dois comerciantes responsáveis pela organização do evento já foram detidos e foi aberta uma investigação.

O porta-voz do Governo avança que a “distribuição aleatória” de fundos sem a coordenação de autoridades oficiais causou o incidente.

Os rebeldes houthi, da minoria zaidi do xiismo estão no poder no Iémen desde 2015, quando assumiram o controlo da capital e de grande parte do oeste do país.

Mohamed Ali al-Houti, líder do comité dos rebeldes Houthi, responsabilizou a crise humanitária que se vive no país por este incidente.

“Consideramos os países que nos estão a agredir responsáveis pelo que aconteceu e pela amarga realidade que as pessoas do Iémen estão a viver devido às agressões e bloqueios”, escreveu no Twitter.

Nos oit8 anos de conflito, morreram já mais de 150 mil pessoas e dois terços da população precisam de apoio humanitário, de acordo com a ONU.