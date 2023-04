Guterres repreende líderes por "sentença de morte" climática do planeta

O secretário-geral da ONU, António Guterres, repreendeu esta quinta-feira os esforços climáticos norte-americanos e de outras potências mundiais, afirmando que as perfurações de petróleo e gás que levam a cabo são uma "sentença de morte" para o planeta.

Numa mensagem de vídeo transmitida no Fórum sobre Energia e Clima, organizado pela Casa Branca, o líder da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem nas questões ambientais uma das prioridades do seu mandato, repreendeu publicamente os líderes das grandes potências mundiais, as quais descreveu como "os maiores emissores" de gases por queima de combustíveis fósseis, responsáveis pelo aquecimento global.