Frota russa termina exercícios surpresa no Pacífico

As Forças Armadas russas terminaram os exercícios surpresa da sua frota no Pacífico, anunciados na semana passada, num momento de plena aproximação com a China e de tensões com o Ocidente, divulgou esta quinta-feira o Ministério da Defesa da Rússia.

"Estes exercícios surpresa confirmaram o alto nível de prontidão militar da Frota do Pacífico para cumprir missões destinadas a repelir a agressão de um possível inimigo", destacou a tutela.

Em comunicado, o Ministério especificou que mais de 25 mil soldados, 89 aviões e helicópteros, bem como 167 navios, incluindo 12 submarinos, participaram nestas manobras ao longo de sete dias.

Segundo a Defesa russa, frota treinou em repelir ataques aéreos, detetar e destruir submarinos e disparar mísseis, artilharia e torpedos, durante manobras em "áreas designadas" dos mares do Japão, Orkhotsk e Bering.

Submarinos e navios russos também se prepararam para repelir um potencial inimigo "desembarcando" nas Ilhas Curilas do Sul, ainda reivindicadas pelo Japão, e na ilha de Sacalina, acrescentou a mesma fonte, citada pela agência France-Presse.

Os bombardeiros pesados russos realizaram voos na "parte central" do Oceano Pacífico, treinando para realizar ataques a grupos de navios.

Estes exercícios ocorreram durante uma visita à Rússia do ministro da Defesa chinês, Li Shangfu.

Este último, recebido no passado domingo por Vladimir Putin no Kremlin, elogiou os laços fortíssimos entre Moscovo e Pequim "que vão para além das alianças político-militares da época da Guerra Fria".