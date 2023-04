Diplomata neerlandês na Ucrânia renuncia após comentários sobre a Rússia

O governo neerlandês anunciou, esta quinta-feira, que um experiente diplomata nomeado há menos de três meses para promover o envolvimento dos Países Baixos na reconstrução da Ucrânia renunciou ao cargo devido aos comentários feitos sobre ucranianos e russos num livro.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros neerlandês adiantou que Ron van Dartel vai deixar o cargo com efeito imediato.

A ministra de Comércio Estrangeiro e Cooperação para o Desenvolvimento, Liesje Schreinemacher, "respeita a decisão e aceitou a sua renúncia", acrescentou o ministério em comunicado.

Van Dartel, ex-embaixador neerlandês na Sérvia, Polónia e Rússia, pediu a demissão devido a comentários que fez ao autor de um novo livro.

A estação televisiva neerlandesa RTL relatou que estas declarações foram incluídas, sendo que Van Dartel referiu: "Os ucranianos também são russos. Não devemos esquecer isso. Essa é a realidade."

A diplomacia neerlandesa salientou que os comentários de Van Dartel foram feitos antes da sua nomeação no início deste mês, mas apenas publicados depois deste ter assumido o seu novo cargo.

Van Dartel "percebeu que não pode mais trabalhar com credibilidade com as declarações feitas e, portanto, decidiu renunciar ao cargo imediatamente", destacou ainda o Ministério dos Negócios Estrangeiros.