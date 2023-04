Dois adolescentes acusados de homicídio negligente por tiroteio no Alabama

Dois rapazes adolescentes foram acusados de homicídio, na sequência de um tiroteio que fez quatro mortes, no fim de semana, em Dadeville, no estado do Alabama, nos Estados Unidos da América.

Os irmãos Reik McCullough, de 17 anos, e Travis McCullough, de 16, foram detidos na terça-feira à noite, de acordo com a polícia, depois do tiroteio numa festa de 16.º aniversário, que também fez 32 feridos.

As autoridades informaram que os suspeitos vão responder por quatro crimes de homicídio negligente, cada, e que é esperado que mais lhes sejam imputados. Os dois adolescentes serão julgados como adultos.