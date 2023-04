Ucrânia. G7 promete fazer pagar "preço alto" aos países que apoiam Rússia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 prometeram que os países fornecedores de assistência à Rússia, no âmbito da guerra na Ucrânia, vão pagar "um preço alto".

A declaração dos chefes da diplomacia do Grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7), divulgada no final de uma reunião realizada esta terça-feira, em Karuizawa, no Japão, apontou também para o reforço da aplicação das sanções em vigor contra a Rússia.

"Não pode haver impunidade para crimes de guerra e outras atrocidades tais como os ataques da Rússia contra civis e infraestruturas civis críticas", disseram.

Os ministros concordaram em continuar a dar o máximo apoio à Ucrânia e consideraram "inaceitável" o anúncio de Moscovo da intenção de enviar armas nucleares para a Bielorrússia, de acordo com o documento.

O Japão foi o país anfitrião da reunião por exercer a presidência rotativa do G7, de que faz parte juntamente com Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido.

A UE também participa no G7.

Esta reunião ministerial deverá preparar uma cimeira de líderes do G7, em maio, em Hiroshima.