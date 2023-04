Putin visitou as regiões ocupadas de Kherson e de Lugansk

O Presidente russo, Vladimir Putin, visitou a região ocupada de Kherson, no leste da Ucrânia, de acordo com informação oficial do Kremlin divulgada esta terça-feira, avança a Reuters.

No entanto, Moscovo não adianta em que data é que esta visita aconteceu exatamente. Segundo a mesma agência noticiosa, Putin também visitou outras regiões do Donbass ocupadas pelas forças russas, como Lugansk.

De acordo com o Kremlin, o chefe de Estado encontrou-se com as várias guarnições militares russas presentes na zona oriental da Ucrânia, nomeadamente com os comandantes, de maneira a perceber a situação do conflito nas regiões de Kherson e de Zaporíjia.

"É importante para mim ouvir a vossa opinião sobre o desenvolvimento da situação, ouvir-vos, trocar informação", salientou Putin.

Segundo a Reuters, o Presidente russo também se reuniu com o General Mikhail Teplinsky, comandante das tropas paraquedistas, que tem assumido um papel relevante na ofensiva de Moscovo sobre o Donbass.



A visita terá acontecido, pelo menos, pela altura da Páscoa ortodoxa, que se celebrou no passado domingo, 16 de abril. O Kremlin informou ainda que Putin ofereceu ícones religiosos aos militares com quem se encontrou.

De recordar que a Rússia reivindica a soberania sobre quatro regiões do leste ucraniano, mais concretamente, Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, depois de ter realizado referendos locais para a sua anexação em setembro do ano passado, cujos resultados que não são reconhecidos pela comunidade internacional.

Igualmente em 2022, no início de novembro, Moscovo também perdeu o controlo da cidade de Kherson, única capital regional que havia conquistado.