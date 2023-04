Fox News paga 800 milhões por "mentiras" sobre fraude eleitoral nos EUA

A Fox News vai pagar uma indemnização de quase 800 milhões de dólares à empresa Dominion Voting Systems, por alegações falsas de fraude eleitoral contra Donald Trump durante as presidenciais de 2020, nos Estados Unidos.



"As duas partes chegaram a um acordo", disse o juiz Eric Davis, do Tribunal Superior do Delaware.

A empresa de sistemas de voto exigia em tribunal 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros), mas os advogados chegaram a um acordo para uma compensação de 787,5 milhões de dólares (717 milhões de euros).

“A verdade interessa, as mentiras têm consequências”, declarou um advogado da Dominion Voting Systems, citado pela imprensa internacional.

A Fox News "agora compreende as consequências de espalhar mentiras", afirmou o CEO da Dominion, John Poulos.

No final de fevereiro deste ano, o chairman da Fox Corporation, Rupert Murdoch, reconheceu que alguns dos apresentadores da Fox News “endossaram” uma narrativa infundada acerca das eleições presidenciais norte-americanas de 2020, que foram ganhas por Joe Biden.

No entanto, negou que toda a Fox tenha apoiado as alegações infundadas de Donald Trump de fraude generalizada após a sua derrota eleitoral.

As declarações de Murdoch estão no parte do processo de 1,6 mil milhões de dólares da Dominion Voting Systems, que vende software de votação eletrónica, contra a Fox News.