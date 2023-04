Brasil rejeita críticas dos EUA e defende relações com Rússia

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, defendeu, na segunda-feira, as relações do país com Moscovo, rejeitando as críticas norte-americanas de que Brasília está a fazer "eco da propaganda russa" sobre o conflito na Ucrânia.

"Não sei como ou porque ele [porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA] chegou a essa conclusão. Mas não concordo de forma alguma", disse Mauro Vieira aos jornalistas, em Brasília, onde o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.

Os Estados Unidos afirmaram, na segunda-feira, que o Brasil está a repetir a propaganda russa e chinesa “sem ter em conta os factos”, depois de o Presidente brasileiro ter acusado Washington e a União Europeia (UE) de prolongar o conflito na Ucrânia e horas depois de Vieira ter afirmado ser contra as sanções impostas à Rússia, durante uma conferência de imprensa em Brasília ao lado do homólogo, Sergei Lavrov.