Um hospital de Barcelona, em Espanha, fez no final de fevereiro o primeiro transplante de pulmão totalmente robótico no mundo, numa técnica que reduz os riscos destas cirurgias e elimina as dores do paciente, anunciou hoje a instituição. .

O transplante foi feito recorrendo à tecnologia já usada há anos para operar, por exemplo, cancros do pulmão, em que deixou de ser necessário abrir o tórax e separar ou mover as costelas para chegar ao órgão doente, bastando um corte pequeno por debaixo do osso esterno e a partir daí introduzir uma câmara e os instrumentos necessários para a cirurgia, explicou hoje numa conferência de imprensa o chefe do Serviço de Cirurgia Torácica e Transplante Pulmonar do Hospital Universitário Vall d"Hebron, Albert Jauregui.

O desafio, afirmou Albert Jauregui, foi retirar por esse pequeno corte um pulmão doente e introduzir pela mesma via um pulmão saudável e colocá-lo no corpo do paciente.

Em final de fevereiro, foi transplantado um pulmão de um doente usando esta técnica pela primeira vez, aproveitando a capacidade que os pulmões têm de "insuflar e desinsuflar", afirmou o cirurgião, para tentar explicar como foi possível retirar e introduzir um órgão destes por uma abertura tão pequena.