Sudão. Cessar-fogo de três horas em vigor para abrir corredores humanitários

A missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Sudão anunciou no Twitter que os dois militares aceitaram a proposta do enviado das Nações Unidas no país africano, Volker Perthes.

O líder do Exército sudanês, Abdelfatah al Burhan, e o comandante do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, aceitaram uma "pausa temporária nos combates" de três horas, proposta pela ONU para abrir corredores humanitários.

Em dois dias de combates, pelo menos 56 civis foram mortos e quase 600 - também entre as partes em conflito - ficaram feridos, informou uma rede de médicos do Sudão. Entre as vítimas, estão três funcionários do Programa Alimentar Mundial, que suspendeu as suas atividades no país.

Estes números não incluem, no entanto, vítimas na conturbada região ocidental de Darfur, onde há intensos combates em Al Fasher e Nyala, bem como em Al Obeid, no estado de Kordofan do Norte, devido a dificuldades de circulação naquelas áreas.

Os paramilitares das RSF envolveram-se em combates com o exército sudanês no sábado de manhã, em Cartum, mas a violência alastrou-se a outras zonas do país.