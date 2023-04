Quem são as RSF, o grupo paramilitar que ameaça tomar o poder no Sudão?

A capital do Sudão, Cartoum, foi alvo de ataques este sábado por parte de um grupo paramilitar que reclamou ter assumido o controlo do palácio presidencial, da residência do chefe do Exército e do aeroporto internacional da cidade - algo que o exército do país nega. Pelo menos 30 pessoas morreram e centenas ficaram feridas, segundo a ONU, naquele que foi o culminar de meses de tensão entre o Exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido (RSF), hostilidades que foram condenadas por António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, assim como UE, EUA, Rússia e a Liga Árabe.

Quem são as RSF? O grupo começou como milícias janjaweed que lutaram no conflito de Darfur, no início do século, em que foram usados pelo governo da altura, de Omar al-Bashir, para ajudar o exército a controlar uma rebelião e evolui para uma força que a Reuters estima agora em 100 mil homens, com bases militares e membros por todo o país. Na altura, 2,5 milhões de pessoas foram deslocadas e cerca de 300 mil morreram. Comandado pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, que ocupa o cargo de vice-chefe do Conselho Soberano, que governa o Sudão, e é chamado de Hemedti, as RSF cresceram em número de efetivos com o tempo. Foram mobilizados para funções de guardas fronteiriços no país, de maneira a travar a imigração irregular, ao mesmo tempo que Bashir ajudava Hemedti. Em 2015, o líder das RSF começa a criar ligações a países do Golfo, quando o grupo e o exército sudanês começaram a enviar tropas para combater na guerra do Iémen, ao lado de sauditas e emirados.