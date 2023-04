Ministro da Defesa chinês destaca “laços fortes" com Moscovo durante encontro com Putin

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, destacou hoje os “laços muito fortes" entre Pequim e Moscovo, durante uma reunião, no Kremlin, com o Presidente russo, Vladimir Putin. "Temos laços muito fortes, que vão além das alianças político-militares da época da Guerra Fria" e que são "muito estáveis", salientou Li Shangfu durante o encontro, que foi transmitido pela televisão russa, de acordo com a sua tradução citada pela agência France-Presse. O ministro chinês, que assumiu o cargo recentemente, acrescentou ainda que as relações Rússia-China "já entraram em uma nova era". "Esta é a minha primeira visita ao estrangeiro desde que tomei posse como ministro da Defesa. Escolhi especificamente a Rússia para enfatizar a natureza especial e a importância estratégica das nossas relações bilaterais", acrescentou Li Shangfu. Na reunião, que também contou com a presença do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, Vladimir Putin elogiou a cooperação militar entre os dois países. "Estamos a trabalhar ativamente através de departamentos militares, trocamos regularmente informações úteis, cooperamos no campo da cooperação técnico-militar e conduzimos exercícios conjuntos", sublinhou o chefe de Estado russo. A deslocação de Li Shangfu à Rússia, que vai decorrer até quarta-feira, acontece depois da visita do Presidente chinês, Xi Jinping, a Moscovo em março, uma cimeira que serviu para os presidentes dos dois países apresentarem-se como como aliados estratégicos determinados a resistir ao hegemonismo americano. Desde o início do conflito na Ucrânia, Pequim tem afirmado ser oficialmente neutra, mas sem nunca condenar a invasão russa.