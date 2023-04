Dois mortos e quatro feridos em novo tiroteio em Louisville

Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de um tiroteio na cidade de Louisville, no Kentucky, EUA, na noite de sábado.

Segundo a CNN, o alerta foi dado pelas 21h00 (hora local), sendo que as autoridades se deslocaram ao parque Chickasaw, onde encontraram várias pessoas baleadas. De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, duas pessoas foram declaradas mortas no local. Quatro feridos foram também transportados para o hospital, sendo que um se encontra em estado crítico.

"Centenas de pessoas estavam no parque no momento do tiroteio, quando alguém começou a disparar contra a multidão, atingindo, pelo menos, seis pessoas", disse o chefe da polícia de Louisville, Paul Humphrey, em conferência de imprensa.

Dirigindo-se diretamente ao atirador, cuja identidade é ainda desconhecida, Humphrey apelou a que se entregasse às autoridades, dizendo que é "a melhor coisa a fazer" e que "isto não vai acabar bem".

Este é o segundo tiroteio na cidade de Louisville em uma semana.

"Esta tem sido uma semana de tragédia indescritível para a nossa cidade", disse o Presidente da Câmara de Louisville, Craig Greenberg, durante a conferência de imprensa.

"Na segunda-feira, perdemos cinco dos nossos concidadãos devido a um ato horrível de violência com armas no local de trabalho. E, agora, cinco dias depois, estamos noutra cena de um ato imprudente de violência armada".

"Esta não é a nossa cidade, não é quem somos. Isto não é quem queremos ser", concluiu o presidente da câmara.