Dez militares iranianos condenados pelo abate de avião de passageiros em 2020

Dez militares iranianos foram condenados a penas de prisão pelo envolvimento na queda de um avião ucraniano de passageiros em janeiro de 2020, que causou a morte dos 176 ocupantes, avançou este domingo a justiça do Irão.

O principal acusado, um comandante do sistema de defesa aérea, foi condenado a 10 anos de prisão, a pena mais elevada, por ter desrespeitado as ordens dos seus superiores ao abater o avião com dois mísseis.

Os outros nove militares foram condenados a penas que variam de um a três anos de prisão.

O comandante do sistema de defesa "disparou dois mísseis contra a aeronave que operava o voo PS752, contrariando as ordens do posto de comando, sem obter autorização e violando as instruções", acrescentou a mesma fonte citada pela agência France-Presse.

O órgão do poder judiciário iraniano não forneceu detalhes sobre a identidade dos condenados, que podem ainda recorrer das sentenças, incluindo quatro oficiais do sistema de defesa, um comandante da base de defesa aérea e um oficial do centro de controle.

Em 08 de janeiro de 2020, as Forças Armadas iranianas abateram o avião pertencente à Ukraine International Airlines, que ligava Teerão a Kiev, causando a morte das 176 pessoas a bordo, a maioria iranianos e canadianos, dos quais vários cidadãos com dupla nacionalidade.