Combates no ​Sudão fazem dezenas de mortos

Pelo menos 56 civis morreram e 600 ficaram feridos desde sábado, no Sudão, em resultado dos combates entre o Exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF).



Três funcionários do Programa Alimentar Mundial (PAM), das Nações Unidas, foram mortos em confrontos registados na base militar de Kabkabiya, na região Oeste do país.

Dezenas de militares também foram mortos, segundo fontes médicas citadas pelas agências internacionais.

Os combates no Sudão opõem as unidades do Exército leais ao líder do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, e o vice-líder Mohamed Hamdan Dagalo, que comanda o grupo paramilitar RSF, também conhecido como Hemedti.

O RSF promete continuar a lutar até conquistar todas as bases militares do país.

Na resposta, as forças armadas sudanesas descartam negociações até à dissolução do grupo paramilitar.