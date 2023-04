Sudão. Guterres condena violência e pede "diálogo" para resolver a crise

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou este sábado os confrontos entre os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF) e as Forças Armadas no Sudão e pediu o fim imediato das hostilidades.



"Condeno a eclosão de combates entre as Forças de Apoio Rápido e as Forças Armadas Sudanesas. Estou em contacto com os líderes na região e reafirmo o compromisso das Nações Unidas para apoiar o povo do Sudão nos seus esforços para restaurar uma transição democrática", escreveu nas redes sociais.