Primeiro-ministro japonês retoma campanha após explosão

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, já retomou as atividades eleitorais depois de ter escapado este sábado a uma explosão quando se preparava para discursar um porto da cidade de Wakayama, a sul de Osaka.

Um homem de 24 anos, da região de Hyogo (oeste), foi preso, disse à agência France Presse a polícia de Wakayama, mas ainda não há informações sobre os motivos para a explosão, que ocorreu pelas 11h30 locais (03h50 em Lisboa).

Fumio Kishida tinha acabado de provar peixe no local e estava prestes a dirigir-se à multidão, numa iniciativa de apoio a um candidato do seu Partido Liberal Democrático (LDP) na próxima eleição para a câmara baixa do parlamento.



“Houve uma forte explosão (…) A polícia está a investigar para conhecer os detalhes, mas gostaria de me desculpar por ter preocupado e incomodado muitas pessoas”, declarou Fumio Kishida, em frente à estação de Wakayama, a poucos quilómetros do local da explosão.

“Uma campanha importante para o nosso país está em andamento e devemos trabalhar juntos para a levarmos até ao fim”, acrescentou.



Segundo a comunicação social nipónica, o suspeito terá atirado um engenho semelhante a uma "bomba de fumo".

De acordo com as primeiras informações, não há registo de feridos ou danos.

As imagens televisivas mostram pessoas a correr, depois o som de uma explosão, seguida de fumo branco.



O incidente acontece nove meses depois da morte do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, assassinato a tiro durante um comício do Partido Liberal Democrático.

[Notícia atualizada às 13h18]