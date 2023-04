"Jack Teixeira era um rapaz normal", diz ex-colega de escola lusodescendente

Jack Teixeira, o jovem de 21 anos detido na quinta-feira por suspeita de divulgação de documentos militares confidenciais norte-americanos, foi hoje descrito à Lusa como "um rapaz normal" por um ex-colega de escola lusodescendente.

Em North Dighton, nas proximidades da residência onde Jack Teixeira vivia e onde foi detido, o jovem Josh Medeiros falou brevemente com a Lusa sobre o caso que abalou a pacata localidade no estado de Massachussets. De acordo com Medeiros, Jack Teixeira "era um rapaz normal" nos tempos em que frequentavam a mesma escola no segundo ciclo.

Contudo, apesar de viverem a apenas 3,5 quilómetros de distância, os dois perderam o contacto nos últimos anos.

"Não sei realmente o que se tem passado com ele, já não falamos há alguns anos, desde que frequentávamos a mesma escola. Posteriormente fomos para escolas diferentes e perdemos o contacto. Mas ele era um rapaz normal. Não sei no que ele se tornou, mas era um rapaz normal naquela ocasião", disse.