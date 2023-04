Combates entre Exército e grupo paramilitar na capital do Sudão

Um grupo paramilitar diz ter assumido este sábado o controlo do palácio presidencial em Cartum, a capital do Sudão, na sequência de combates com o Exército.



As Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla inglesa) também reivindicam o controlo da residência do chefe do Exército e do aeroporto internacional da cidade.

O grupo paramilitar também já terá capturado outros dois aeroportos nas cidades de Merowe, no Norte do Sudão, e de El-Obeid, na região Oeste.

Segundo testemunhas citadas pelas agências internacionais, há registo de confrontos em várias partes de Cartum e noutras cidades.

Um repórter da agência Reuters relata a presença de blindados e de outros veículos militares nas ruas de Cartum e disparos de armamento pesado junto aos quartéis do Exército e das RSF.

Os combates entre o grupo paramilitar e o Exército acontecem num contexto de crescente luta pelo poder no Sudão.