Sismo de magnitude 7 abala ilha de Java, na Indonésia

A ilha de Java, na Indonésia, sofreu um abalo de 7.0 na escala de Richter esta sexta-feira, avança o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O sismo deu-se por volta das 16h55 (10h55 à hora portuguesa).

O tremor de terra fez-se sentir, sobretudo, nas cidades a norte, nomeadamente Surabaya, Tuban, Denpasar e Semarang. O epicentro foi registado no mar de Java, a 594 quilómetros de profundidade e a 96 quilómetros a norte da cidade de Tuban. As autoridades excluem o risco de tsunami.

"Não há danos relatados até agora, uma vez que o terramoto foi muito profundo. Não acho que haja danos, mas ainda estamos a monitorizar", disse Abdul Muhari, porta-voz da Agência de Catástrofes da Indonésia, citado pela Reuters.

Segundo a mesma agência noticiosa, registaram-se réplicas de magnitude 5.5 na escala de Richter, cerca de 20 minutos depois do abalo inicial. Em contacto com as populações locais, a Reuters nota que se gerou algum pânico entre as pessoas, mas que não há registo de feridos ou danos significativos até ao momento.

[Notícia atualizada às 13h23 de 14 de abril de 2023]