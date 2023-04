Passou 500 dias numa gruta e não sabia da guerra na Ucrânia. "Tive de parar de contar os dias"

Uma alpinista espanhola passou 500 dias numa gruta a 70 metros de profundidade, sem luz natural ou qualquer contacto com o exterior, como parte de uma experiência que terminou esta sexta-feira.

Quando Beatriz Flamini, de 50 anos, entrou na gruta nos arredores de Granada, a Rússia não tinha invadido a Ucrânia e grande parte do mundo estava ainda a braços com a pandemia de Covid-19.

“Ainda estou em 21 de novembro de 2021. Não sei nada do que se passou no mundo”, disse, após sair da experiência na qual foi acompanhada por uma equipa da Federação Andaluza de Espeleologia, a partir do exterior.

Descrevendo o tempo que passou como “excelente”, Beatriz Flamini diz que nunca pensei em acionar o botão de pânico que tinha à disposição, caso surgisse alguma emergência.

Durante o quase ano e meio em que esteve numa gruta, a alpinista ocupou o seu tempo a desenhar e tricotar gorros de lã, leu 60 livros e bebeu mais de mil litros de água, enquanto foi permanentemente acompanhada por psicólogos, investigadores e espeleologistas, os especialistas no estudo de grutas - sem que nenhum destes tivesse contacto com ela.