Índia ultrapassa população da China. "É uma mudança histórica"

A ONU indica que a Índia ultrapassou a China como o país com mais população em todo o mundo, esta sexta-feira.

Segundo as previsões, a índia tem neste momento cerca de 1.425.775.850 de habitantes.

À Renascença, o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, Carlos Gaspar, considera que se trata de "uma mudança histórica".

"Nunca um estado ultrapassou a China como um país com mais habitantes do mundo, desde que há registos. Esta viragem é muito significativa que tem tanto a ver com o crescimento económico e social da Índia, como a modernização da China e política de contenção de natalidade", refere.

O especialista indica que a população indiana vai continuar aumentar até 2030 e que o país não tem uma política de controlo da natalidade "à vista ou que tenha sinais de eficácia".



E o crescimento populacional pode estabilizar depois de 2030, "mas não vai diminuir".

Por outro lado, a China deverá reduzir a população, durante os próximos anos.

Uma viragem demográfica que pode fazer da Índia "a nova segunda potência mundial", segundo Carlos Gaspar.



"Dentro dos próximos dez anos isso vai acontecer. Vai ter um impacto direto na posição da China e da Índia na hierarquia internacional", considera.