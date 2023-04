França. Conselho Constitucional valida aumento da idade da reforma para os 64 anos

Do outro lado do espectro político, Marine Le Pen, escreveu que o "destino político da reforma de pensões não está selado" e que cabe ao povo a última palavra para mudar a reforma que considera ser "inútil e injusta".

Com a decisão, o governo de Emmanuel Macron pode promulgar a lei já nos próximos dias, tendo indicado que planeia que a mesma entre em vigor a 1 de setembro.

O mais alto órgão alta autoridade constitucional da França rejeitou algumas partes da legislação, eliminando seis medidas não vistas como fundamentais para a essência das reformas e rejeitando um referendo sobre a questão do aumento da idade de reforma.

A medida tem sido vista com resistência, tendo sido organizados já 12 dias de protestos na capital Paris. Em resposta à decisão do Conselho Constitucional, autoridades ergueram barreiras junto ao tribunal como medida de prevenção perante eventuais protestos.

Na decisão, o Conselho indica que as ações do governo de Macron estão em linha com a constituição.