Fuga de documentos do Pentágono. Suspeito é Jack Teixeira, 21 anos, militar

As autoridades norte-americanas querem interrogar Jack Teixeira, um membro da Guarda Aérea Nacional, de Massachusetts, por suspeitas de ter divulgado documentos confidenciais do Pentágono.

Os investigadores do FBI acreditam que este militar, especialista em informações, era o administrador de um grupo nas redes sociais onde os documentos referentes à guerra na Ucrânia começaram a ser divulgados, na passada semana.

Segundo o "The New York Times", Jack Teixeira era o responsável pela supervisão do grupo, onde cerca de 20 a 30 jovens partilhavam memes racistas e a sua paixão por armas e videojogos.



Era conhecido pela alcunha "OG" (abreviação de "original") e alegava passar parte do dia numa instalação segura onde os telemóveis eram proibidos.



A Reuters tinha avançado esta quinta-feira que Jack Teixeira seria detido, facto que acabou por se confirmar.

Já na quarta-feira, o "The Washington Post" antecipava que o suspeito que seria detido era um jovem "racista e fanático por armas" que estaria na casa dos 20.

Jack Teixeira, de 21 anos, natural de Swansea, estado de Massachusetts, deverá prestar declarações por suspeita de divulgação de documentos confidenciais.

[Atualizado às 19h30]