EUA. Incêndio tóxico obriga à retirada de milhares de moradores no Indiana

Um incêndio de grandes proporções está a consumir, desde terça-feira, um centro de reciclagem de plásticos em Richmond, no estado de Indiana, nos EUA. O fogo industrial poderá demorar dias a ser extinto.

Devido aos níveis de toxicidade do fumo emitidos pelo fogo, mais de duas mil pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas num raio de cerca de 800 metros ao redor do complexo industrial.

“O fumo é efetivamente tóxico e, portanto, foi dada ordem evacuação num raio de meia milha (o equivalente a 800 metros)”, explicou à "BBC" Steve Jones, marshall da corporação de bombeiros do estado do Indiana.

O receio das autoridades é que o fumo causado pelo fogo possa provocar problemas de saúde aos moradores nas imediações da fábrica.

“Trata-se de partículas muito finas e se inaladas podem causar todo o tipo de problemas respiratórios”, alertou Christine Stinson do Departamento de Saúde daquele estado norte americano em declarações à "BBC".

O nosso apelo é que “a população cumpra a ordem de evacuação. É pela sua própria segurança”, sublinhou.