EUA. Documentos confidenciais acusam Guterres de estar "demasiado disposto" a acomodar interesses russos

A estação britânica dá o exemplo do acordo sobre a exportação de cereais entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pelo secretário-geral da ONU e pela Turquia em julho do ano passado.

De acordo com os leaks, Washington está descontente com a atuação de António Guterres sobre o conflito na Ucrânia, mais concretamente, ao estar "demasiado disposto" a acomodar interesses russos.

Segundo a BBC , os relatórios vazados apontam para uma vigilância apertada ao líder das Nações Unidas, incluindo comunicações privadas entre Guterres e uma secretária adjunta, Amina Mohammed. A guerra na Ucrânia e as relações com líderes africanos terão sido algumas das matérias espiadas.

A fuga mais recente de documentos confidenciais do Pentágono revela informação sensível relativa à monitorização e avaliação das ações do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Em declarações à mesma estação britânica, um alto representante da ONU recusou comentar a fuga dos documentos em si, mas refutou as acusações contidas na informação vazada online, realçando que a ONU agiu "pela necessidade de mitigar o impacto da guerra nos [países] mais pobres do mundo".

Os altos representantes da ONU mostraram-se "claramente insatisfeitos" com estas revelações da avaliação norte-americana sobre as ações do secretário-geral, salientando que António Guterres sempre vincou a sua oposição à Rússia.

As informações desvendadas recentemente provêm de um conjunto mais vasto de documentos que têm sido publicados online desde o início de março, conhecido como "Discord Leaks". Os relatórios têm exposto várias ações de espionagem dos EUA sobre países aliados e as perspetivas de Washington sobre a guerra na Ucrânia.

Embora a investigação oficial ainda não tenha apurado a identidade de um eventual responsável, o Washington Post aponta para um "jovem, entusiasta de armas carismático", que trabalhava numa base militar e que partilhou os documentos confidenciais "para fazer amigos" no Discord.

"Se tivesses documentos confidenciais, quererias exibir-te um pouco, do tipo: 'Olá, sou o maior'. Existe um pouco de exibicionismo entre amigos, mas [foi] também a vontade de nos manter informados", confessou um dos membros do grupo desta rede social, no qual as informações foram partilhadas.

Aliás, a nascente da fuga recente de informações confidenciais remonta já ao final de 2022, momento em que o suposto leaker começou a partilhar documentos semanalmente, num servidor de Discord que juntava "sensivelmente duas dúzias de homens e rapazes", "unidos pelo amor comum por armas, equipamento militar e Deus".