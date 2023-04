​Elon Musk diz que ser dono do Twitter é uma "montanha-russa dolorosa"

Elon Musk revela que deter a rede social Twitter tem sido “uma montanha-russa” e “bastante doloroso”. O multimilionário está disponível para vender a empresa caso apareça a pessoa certa.



Numa entrevista, esta quarta-feira, no Twitter Spaces, Elon Musk falou durante três horas, sem fugir de qualquer tema, com um correspondente da BBC. Respondeu também a questões colocadas pelos utilizadores do Twitter.

Musk, também proprietário da Tesla e da SpaceX, revela que não tem sido fácil gerir a empresa que comprou há um ano, por 44 mil milhões de dólares, com “níveis de sofrimento” elevados e que “não tem sido propriamente uma festa”.

“Não tem sido aborrecido. Tem sido uma verdadeira montanha-russa”, acrescentou, mas ainda assim não está arrependido.

Quanto à decisão de despedir 6.500 funcionários, Elon Musk considera que foi particularmente difícil. “Tínhamos mais de 8.000 e agora temos 1.500. Não tem nenhuma piada despedir pessoas e, por vezes, é duro”.

Mas reforça que a saída de um grande número de engenheiros não comprometeu o funcionamento da rede social, como receavam alguns utilizadores.

Questionado sobre a inteligência artificial, Elon Musk defendeu que “deveria haver um órgão regulador para garantir que não representa um perigo para o público”

Relativamente à preocupação sobre o aumento do discurso de ódio na sua rede social, desde o início da sua gestão, o CEO disse que precisava que o jornalista desse um exemplo concreto, o que não aconteceu.

Durante a entrevista, Musk anunciou ainda a compra de uma fábrica na China para produzir baterias para carros elétricos.

Com boa disposição, o CEO do Twitter revelou que dorme muitas vezes no escritório e que até tem um sofá “onde ninguém vai” e que é o seu cão Floki, o verdadeiro CEO da empresa.

Admitiu ainda que fez mal em escrever algumas publicações no Twitter, “Se já dei tiros nos és? Já! Não deveria escrever depois das três da manhã.”

Mais de 3,3 milhões de pessoas assistiram à entrevista que, de acordo com a BBC, foi combinada apenas com vinte minutos de antecedência.