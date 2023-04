Rússia retira credenciais a cônsul honorário português em Nizhni Novgorod

A Rússia retirou as credenciais ao cônsul honorário português Acácio Duraes em Nizhni Novgorod, avançou a SIC e confirmou a Renascença junto de fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A decisão diplomática é entendida como uma retaliação à retirada de credenciais ao cônsul honorário russo em Faro, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros português justificou com a concessão de vistos gold.

Bruno Valverde Coto, casado com uma cidadã russa e empresário numa imobiliária de luxo e vistos gold, deixou as funções no Algarve em janeiro deste ano depois de nomeado em 2020.

Ao canal televisivo, o cônsul Acácio Durães diz que não lhe foram dadas quaisquer explicações.

A cidade de Nizhni Novgorod, na zona industrial de Moscovo, fica a cerca de 500 quilómetros da capital russa.

