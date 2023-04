Tesla em tribunal por divulgar imagens privadas dos clientes

A Tesla está a ser alvo de uma queixa por invasão de privacidade. Um cidadão da Califórnia, dono de um carro Tesla, processou a empresa de Elon Musk, depois de surgirem revelações de que os funcionários partilharam internamente imagens pessoais e sensíveis dos clientes, captadas por câmaras instaladas nos veículos.

Os automóveis da Tesla estão equipados com vários sensores, incluindo câmaras cujo objetivo é orientar as ferramentas de assistência à condução. No entanto, segundo a agência de notícias France Presse (AFP), que teve acesso à queixa, funcionários da empresa de Musk acederam a estas imagens com um intuito que “não o propósito declarado de comunicar, prestar serviços e melhorar os sistemas de condução dos veículos”.

Em vez disso, as imagens serviram "para o entretenimento de mau gosto e criminoso dos funcionários e possivelmente de pessoas de fora da empresa", é referido na queixa.

A empresa é acusada de divulgar imagens privadas e sensíveis, que incluem nudez, agressões e também acidentes. Segundo os denunciantes, é possível identificar os proprietários dos veículos nessas imagens.

O cidadão que encabeça o processo judicial contra a Tesal acusa-a de invasão de privacidade, violação dos direitos do consumidor e quebra de contrato e negligência, exigindo uma indeminização pelos danos causados. Até ao momento, a Tesla não respondeu aos pedidos de resposta da AFP.