Dezenas de palestinianos feridos em protesto contra marcha de colonos

Dezenas de palestinianos ficaram feridos em confrontos com as forças de segurança israelitas num protesto contra uma marcha de colonos judeus em direção a um polémico colonato na Cisjordânia, considerado ilegal mesmo sob a lei israelita.

O protesto ocorreu na cidade palestiniana de Beita, adjacente ao colonato de Eviatar, evacuado pelas autoridades israelitas em 2021 e que se tornou símbolo do movimento dos colonos e foco de tensão política no país.

Os serviços de emergência palestinianos informaram que 22 pessoas foram atendidas devido ao impacto de balas revestidas de borracha, três das quais foram hospitalizadas.

Outros 10 manifestantes foram também transportados a centros médicos próximos devido a ferimentos e 185 receberam atendimento médico no local por inalar gás lacrimogéneo lançado pelas forças de segurança israelitas.

A imprensa local noticiou que, pelo menos, três dos palestinianos feridos eram jornalistas locais que cobriam a manifestação.

Um porta-voz do exército israelita descreveu o protesto como "distúrbios violentos" e observou que as tropas usaram "equipamento antimotim" contra os presentes.

Além disso, explicou, os manifestantes "atiraram pedras aos militares, ferindo ligeiramente dois deles, que receberam atendimento médico no local".

Estes incidentes ocorreram paralelamente a uma ação que contou com milhares de colonos israelitas a marchar em direção ao colonato de Eviatar para pressionar o governo a autorizar o seu repovoamento e demonstrar a força do movimento dos colonos, segundo explicaram os organizadores à imprensa local.

Na última sexta-feira, na Cisjordânia, um ataque causou a morte de duas irmãs, de 15 e 20 anos, enquanto a mãe morreu na segunda-feira devido aos ferimentos. Pouco depois, em Telavive, um cidadão árabe de Israel matou um turista italiano de 36 anos num atropelamento supostamente intencional, no qual outros sete turistas ficaram feridos.

Esses episódios foram seguidos hoje pela morte de um palestiniano de 15 anos durante confrontos com tropas israelitas desencadeados por um ataque militar a um campo de refugiados na Cisjordânia.

Este território vive o início de ano mais sangrento desde 2000, no quadro de um agravamento da violência entre israelitas e palestinianos que, desde o início de 2023, registou a morte de 96 palestinianos e árabes israelitas em incidentes violentos com Israel e também 19 pessoas do lado israelita, vítimas de atentados.