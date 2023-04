Cartunista da MAD Al Jaffee morre aos 102 anos

O cartunista norte-americano Al Jaffee, conhecido pelo seu trabalho na revista satírica Mad, e que se aposentou aos 99 anos, morreu segunda-feira em Manhattan aos 102 anos, de falência múltipla de órgãos, segundo a neta, Fani Thomson.

Ziggy Pig e Silly Seal são personagens fictícios de quadrinhos de animais falantes criados pelo cartunista para o antecessor da Marvel Comics na década de 1940, Timely Comics, durante o período que fãs e historiadores chamam de Era de Ouro da banda desenhada.

Jaffee também era conhecido por "Respostas mal-humoradas a perguntas estúpidas", que concretizavam o que o título prometia.

Jaffee não satirizou apenas a cultura, mas fazia também paródias de anúncios que incluíam produtos futuros da vida real, como repescagem automática para um telefone, um verificador ortográfico de computador e superfícies à prova de graffiti, além de antecipar selos destacáveis, lâminas múltiplas e cigarros que se apagam.

O cartunista recebeu inúmeros prémios dedicados à indústria da banda desenhada e, em 2013, foi inscrito no Will Eisner Hall of Fame, numa cerimónia na San Diego Comic-Con International.

Em 2010, contribuiu com ilustrações para "Al Jaffee"s Mad Life: A Biography", de Mary-Lou Weisman, e no ano seguinte a Chronicle Books publicou "The MAD Fold-In Collection: 1964-2010".

Al Jaffe nasceu em Savannah, na Geórgia, mas durante anos esteve dividido entre os Estados Unidos, onde o pai preferia morar, e a Lituânia, onde a mãe, uma judia religiosa, ansiava por regressar. Na Lituânia, Jaffee suportou a pobreza e o bullying, mas também desenvolveu o seu ofício. Sem escola para frequentar, aprendeu a ler e a escrever através das "tirinhas" enviadas pelo pai.

Na adolescência, estabeleceu-se na cidade de Nova Iorque e foi aceite na High School of Music & Art, onde teve como colegas Will Elder, mais tarde ilustrador do Mad, e Harvey Kurtzmann, que mais tarde foi editor do Mad.

O cartunista teve uma longa carreira antes da Mad, desenhando para a Timely Comics, que se tornou a Marvel Comics, e durante anos fez o painel "Tall Tales" para o New York Herald Tribune. Jaffee contribuiu pela primeira vez para a Mad na década de 1950 e saiu quando Kurtzmann deixou a revista, acabando por regressar mais tarde, em 1964, e só se aposentou aos 99 anos.