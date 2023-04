Aumenta para seis o número de mortos do incêndio no centro de Marselha

Subiu para seis o número de mortos do prédio que desabou este domingo no centro de Marselha, no sul da França, depois de sido encontrado, esta segunda-feira, um corpo sob os escombros onde, em condições difíceis, os socorristas procuram os desaparecidos.

"Foi descoberto o corpo de uma sexta vítima", disse um porta-voz dos bombeiros à agência AFP.

"São descobertas macabras e difíceis", declarou pouco antes o ministro responsável pela Habitação, Olivier Klein, em conferência de imprensa no local da tragédia.

Esta manhã, um terceiro corpo tinha também retirado dos escombros do prédio, que abrigava cinco apartamentos e desabou após uma grande explosão. Os outros dois corpos foram encontrados durante a noite.

"Até ao fim, ainda acreditaremos nessa capacidade" de encontrar pessoas vivas sob os escombros, "mesmo que as hipóteses diminuam de hora a hora, é claro", declarou o responsável autárquico pelo pelouro da segurança, Yannick Ohanessian.

Uma centena de equipas de resgate, auxiliadas por cães, drones e sondas térmicas, trabalham, com um incêndio latente sob os escombros, para tentar encontrar pessoas soterradas.