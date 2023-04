Alexei Navalny está doente e sem tratamento, diz advogado

O opositor russo Alexei Navalny, preso há dois anos, está doente e sem assistência médica, denunciou hoje o seu advogado, Vadim Kobzev, apontando para uma situação "muito estranha".

Na rede social Twitter, Kobzev escreveu, em referência a Navalny: "Na noite de sexta para sábado, foi chamada uma ambulância para a sua cela, por causa de uma doença no estômago, que se agravou".

Acrescentou que Navalny, de 46 anos, sofre de "uma doença desconhecida da qual ninguém o trata" e que, "segundo o seu dossier médico, nos últimos 15 dias, perdeu oito quilos".

Revelou também que os pacotes com medicamentos que a mãe de Navalny envia para o filho "são-lhe devolvidos", pelo que ele não os pode receber.

Kobzev informou ainda que o seu cliente sofre "crises" e disse "não excluir" uma tentativa das autoridades de deixar a saúde do opositor "deteriorar-se, não bruscamente, mas progressivamente" e exigiu a realização de "exames toxicológicos e radiológicos".

No início do ano, Navalny tinha afirmado que estava com sintomas gripais e privado de acesso satisfatório a cuidados médicos. Os seus apoiantes denunciaram uma tentativa do Kremlin de o "matar" aos poucos.

Navalny, inimigo de estimação de Vladimir Putin e opositor da invasão russa da Ucrânia, foi detido na Federação Russa em janeiro de 2021, ao regressar do estrangeiro, depois de ter sofrido um grave envenenamento, que atribuiu ao Kremlin.

Em março do mesmo ano, foi condenado a nove anos de prisão em regime "severo", sob acusações de "fraude" que diz serem fictícias.