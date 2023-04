Mulher de 78 anos acusada de assalto a banco

Uma mulher de 78 anos, já com duas condenações por assaltos a bancos no passado, foi novamente detida por um terceiro assalto no Missouri, nos Estados Unidos.

De acordo com a BBC, Bonnie Gooch entrou no Goppert Financial Bank, no dia 5 de abril, e, alegadamente, entregou um recado ao funcionário, exigindo milhares de dólares.

"Preciso de 13.000 notas pequenas", dizia a nota, segundo documentos apresentados no tribunal.