Dalai Lama pede desculpa após beijar criança na boca

O gabinete de comunicação do Dalai Lama utilizou as redes sociais para se desculpar, esta segunda-feira, garantindo que Tenzin Gyatso "costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona".

O britânico The Guardian adianta que o incidente aconteceu em Dharamshala em Fevereiro, numa cerimónia no templo do Dalai Lama que contou com a presença de cerca de cem jovens estudantes.

O vídeo já foi reprovado por diversas organizações, onde se incluem o Haq, um centro para os direitos das crianças, baseado na Índia. "Todas as formas de abuso de crianças têm de ser condenadas", diz a organização, citada pela CNN.

O grupo explica que "algumas notícias têm referido que mostrar a língua faz parte da cultura tibetada, mas este vídeo não diz respeito a qualquer expressão cultural. E, mesmo que fizesse, este tipo de expressão cultural não seria aceitável", indica.