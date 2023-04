BBC contesta etiqueta de "média financiado pelo Estado" no Twitter

Esta segunda-feira, a BBC demonstrou o seu descontentamento com a mais recente etiqueta da sua conta no Twitter, que define a estação televisiva e de rádio britânica como "média financiado pelo Estado".

De acordo com a BBC News, a empresa já entrou em contacto com a rede social de modo a corrigir a designação, que considera errónea: "A BBC é, e sempre foi, independente. Nós somos financiados pelo público britânico através de taxas de licenciamento".

A mesma estação revela ter obtido resposta do próprio Elon Musk. Através de email, o novo dono do Twitter disse acreditar que a BBC é dos meios de comunicação "menos enviesados" e mostrou dúvidas sobre se o modelo de financiamento da estação britânica - através do pagamento de licenças - não se encaixaria na etiqueta atribuída.

Numa nova mensagem enviada à BBC, o também dono da Tesla frisou que a atribuição destes novos rótulos visava o "máximo de transparência e precisão" na contextualização das contas de organizações da comunicação social.

Por outro lado, Musk diz "fazer sentido" associar ligações às contas dos média que redirecionem o utilizador para informações sobre os "proprietários e fontes de financiamento". "Eu creio que os órgãos de comunicação social devem ser autoconscientes e não reivindicarem falsamente a sua completa ausência de vieses."

E acrescentou: "Todas as organizações têm vieses, algumas de uma forma mais óbvia do que outras. Devo realçar que eu sigo a BBC News no Twitter, porque eu penso ser uma das menos tendenciosas".

Segundo o website da BBC, a estação britânica não só não é detida pelo Estado, como é maioritariamente sustentada pelas licenças de transmissão, tabeladas em 159 libras (cerca de 181 euros) anuais. Embora o valor seja fixado pelo Governo, a taxa é paga de forma direta pelo público britânico.

Além disso, a BBC denota incoerências na atribuição da etiqueta de "média financiada pelo Estado", que apenas foi instituída no perfil geral da estação, deixando de fora as contas relativas às notícias, à rádio ou ao desporto, por exemplo.

O rótulo atribuído à BBC surge depois da NPR, emissora pública de rádio dos EUA, também ter sido associada à mesma designação.

Diretrizes do Twitter revelam contradições

De acordo com as diretrizes do Twitter, a etiqueta de "média financiada pelo Estado" identifica o que considera serem "meios afiliados ao Estado", isto é, órgãos de comunicação social sobre os quais "o Estado exerce controlo sobre o conteúdo editorial por meio de recursos financeiros, pressões diretas ou indiretas e/ou controlo sobre a produção e distribuição".

No entanto, ironicamente, a mesma explicação deixa de fora a BBC: "organizações de média financiadas pelo Estado, mas que tenham independência editorial, como a BBC, no Reino Unido, e a NPR, nos EUA, não se enquadram como média afiliada ao Estado para os propósitos desta política".

Mas o que acontece aos perfis com este tipo de etiqueta? Segundo o Twitter, a rede social deixa de recomendar ou promover as contas e/ou os seus tweets. Todas as publicações com hiperligações para conteúdos das organizações com estes rótulos também serão acompanhadas de uma nota identificativa.